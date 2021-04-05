外來種肆虐 日月潭放生限9至11月

為防止日月潭因外來魚種入侵影響漁業與生態，南投縣政府限制放生期間只能在每年九至十一月共三個月進行。（記者劉濱銓攝）

2021/04/05 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近年因外來種魚虎、紅魔鬼肆虐，導致潭區原生魚類頻遭咬死，由於外來魚種入侵多與不當放生有關，南投縣政府為此限制放生時間，僅核准每年9至11月共3個月進行放生，違者可依南投縣放生保育自治條例，最重處10萬元罰鍰。

魚虎、紅魔鬼 破壞生態平衡

近年來日月潭水域屢遭強勢外來種入侵，包括玻璃魚、紅魔鬼等，近2年還發現有「生態殺手」之稱的魚虎，嚴重破壞日月潭生態環境，研判與人為不當放生有關，不僅破壞生態，也造成漁業資源損失。

違反者可處最重10萬元罰鍰

南投縣政府農業處表示，評估過往放生申請多在秋季，現已限制放生期間為每年9月至11月，其餘時間申請均不予核准，民眾如發現違法放生，除向縣府檢舉，另為爭取時效，也可直接向轄內派出所通報，警方會查證放生者或團體是否有依規申請，違者可依南投縣放生保育自治條例，處10萬元以下罰鍰。

農業處也說，潭區放生魚種以原生魚類為主，如奇力魚、總統魚，另像鱸鰻也可以，其他魚種會依申請案做評估，並嚴格控管放生案件，如有放生需求，可於放生實施前15日，向縣府農業處林務保育科填寫申請資料、提出申請。

漁民樂見 指魚苗多在春天成長

當地漁民表示，潭區漁業發展已久，漁會也透過箱網進行原生魚種復育，但近年卻出現魚虎威脅，樂見縣府規範放生時間，由於魚苗多在春天成長，到了9月就能長到10公分適合放生，也能趁此時魚虎等攻擊性魚類進入冬眠期，減少魚苗遭獵食，並盼民眾多加留意，共同維護潭區生態。

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