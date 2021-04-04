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    首頁　>　南投縣

    螢火蟲大爆發 埔里近郊放閃

    埔里鎮廣成里覺靈寺後方山區有處賞螢秘境，最近螢火蟲大爆發。（陳琪元提供）

    埔里鎮廣成里覺靈寺後方山區有處賞螢秘境，最近螢火蟲大爆發。（陳琪元提供）

    2021/04/04 05:30

    廣成里覺靈寺後方山區 入夜後林間螢光似繁星 遊客驚歎：彷彿置身銀河

    〔記者佟振國／南投報導〕每年4月起進入觀賞螢火蟲的季節，但是南投縣除現有的4大賞螢區域，仍有賞螢秘境值得探尋，位在埔里鎮近郊的廣成里覺靈寺後方山區，因生態復育有成，螢火蟲數量增加，今年更是大爆發，最近入夜後山林間的螢光宛如繁星點點，讓前往觀賞、拍攝的民眾與攝影玩家驚歎彷彿置身銀河中！

    一年一度的賞螢季節來臨，南投縣也有多個賞螢據點，縣府特別規劃日月潭、竹山鹿谷、奧萬大森林遊樂區及國姓鄉北港溪等4大區域，橫跨縣內7個鄉鎮，因海拔高度不同，螢火蟲出現的時間從4月到7月。

    4大熱區之外的新秘境

    南投縣除了這4大賞螢熱區，也有賞螢秘境值得探尋，埔里攝影玩家陳琪元最近在埔里鎮廣成里覺靈寺後方山區，即在遇見東平莊園露營區附近，見證了螢火蟲大爆發的美景，也用相機記錄這樣的盛況。

    陳琪元說，不小心發現了這麼一大片的賞螢淨土，星光點點滿山遍野的飛舞，真的太美了，而且距離市區僅10多分鐘車程，就能看到宛如置身浩瀚銀河的美景，真的太幸福了！

    提醒勿捕捉勿閃光照相

    但是也得提醒民眾，螢火蟲生態復育不易，千萬不要用手抓，也不使用閃光燈照相，也不使用手電筒，若要使用，最好能加裝紅色玻璃紙，也不要穿戴會發光的配備，避免干擾螢火蟲繁衍。

    此外，賞螢應穿著長褲與長袖上衣及噴防蚊液，避免被蚊蟲叮咬，若要進入私人園區，也得經由地主同意，不亂丟垃圾與破壞環境或作物，當個有素質的賞螢人。

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