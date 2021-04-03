塔塔加玉山杜鵑盛開 花期到月底

玉山塔塔加園區玉山杜鵑盛開，粉白、粉紅花朵在山間綻放，景色美麗。 （玉管處提供）

2021/04/03 05:30

目前至中旬為最佳賞花期 合歡山多數含苞 估下旬陸續綻放

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕玉山國家公園塔塔加園區，近期玉山杜鵑進入盛開期，不論在步道、林道或公路旁，都可見粉白、粉紅的玉山杜鵑爆開花況，也讓塔塔加遊客中心花況詢問電話接到手軟，花期高峰可持續到4月中旬，另在合歡山的玉山杜鵑，已有少部分綻放，多數則是含苞待放，預估花期4月下旬陸續盛開。

玉管處︰今年花況不錯

玉管處表示，去年玉山杜鵑花況並不佳，經過1年休養生息，今年開出不錯花況，目前也有不少含苞待放，預計從目前至中旬，將會是最佳賞花期，花期則可持續到月底。

近期塔塔加玉山杜鵑綻放，吸引遊客上山賞花，也有不少人頻頻詢問花況、花期與賞花地點，惟園區的玉山杜鵑是在野外生長，花況容易受天候與環境影響，就目前開花狀況推估，應可盛開到中旬，之後到月底的花況就不若現在繁茂，也會出現凋謝，但屆時花況仍要以現場為準。

花開山坡峭壁 賞花當心

玉管處也說，塔塔加園區玉山杜鵑盛開的地點，包括大鐵杉往玉山登山口的步道，麟趾山鞍部往黑森林中間，鹿林山、鹿林前山山坡，以及台18線塔塔加遊客中心往石山的路段，在步道、公路沿途山坡都可見不錯花況，惟杜鵑都生長在山坡峭壁，提醒遊客在步道抬頭仰望賞花時，應注意腳步，切勿顧著看花而忽略路況或逾越步道，以免發生危險。

另外，合歡山也是欣賞玉山杜鵑、紅毛杜鵑的勝地，包括海拔3400公尺的合歡主峰、合歡北峰、合歡東峰，以及小奇萊等地，每年4至6月為開花期，目前在合歡山松雪樓附近，與前往小奇萊的登山步道旁，已有少部分玉山杜鵑開花，多數還是含苞，預計本月下旬陸續綻放，山友則說，從玉山杜鵑花苞數量來看，今年合歡山的花況應該也不錯。

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