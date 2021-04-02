旱象未解 日月潭朝霧、玄光碼頭封閉

日月潭伊達邵碼頭可見船家透過木頭滾輪原理，將岸上的船移動到潭面。（記者謝介裕攝）

2021/04/02 05:30

伊達邵碼頭延長浮排 方便遊客搭船 業者「陸上行舟」推船到潭面

〔記者謝介裕／日月潭報導〕旱象未解，日月潭水庫水位持續下降，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）顧慮遊憩安全，昨起封閉朝霧及玄光2座碼頭，至於封閉多久？將視水情進行滾動式檢討，日管處提醒民眾清明連假前來遊玩時要特別注意，以免跑錯碼頭、搭不上船情況發生。

視水情 滾動式檢討

日月潭計有伊達邵、水社、朝霧及玄光等4座碼頭，後2座碼頭封閉載客使用後，日管處也趕忙雇工將玄光碼頭的部分浮排運至伊達邵碼頭進行「營運浮排延長工程」，同樣暫停旅客進出，因此昨日僅水社碼頭維持正常運作。

日管處指出，自去年度起已盡力維持各碼頭正常遊憩功能，包含調整船舶泊靠位置、浮排延長、引橋封閉等措施，但迄今降雨情形仍未見改善，經與南投縣政府、船舶業者及南投縣渡船遊艇商業同業公會研商後達成共識，在考量旅遊安全下，昨起暫時封閉朝霧碼頭及玄光寺碼頭，停止載客。

至於伊達邵碼頭因水位已降了12公尺左右，以致船舶能停靠的水域，距離碼頭也愈來愈遠，昨進行「營運浮排延長工程」過程中，也見到一旁有船家在裸露、龜裂的潭畔透過木頭滾輪原理，將在岸上的船緩緩移動到潭面上，呈現「陸上行舟」奇景，凸顯水荒嚴重性。

日管處說，伊達邵碼頭「營運浮排延長工程」，一個浮排接一個浮排接了約30公尺之遠，2日清明連假首日便可恢復正常運作，讓遊客無須冒險走乾涸的河床搭船，提升旅遊品質及安全。

伊達邵碼頭進行營運浮排延長工程。（記者謝介裕攝）

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