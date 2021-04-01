排雲山莊展新貌 玉山美景看透透

排雲山莊掛上玉山景色與動植物的無框畫照片。（玉管處提供）

2021/04/01 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園排雲山莊海拔3402公尺，是攀登玉山主峰的重要中繼站，近期玉山國家公園管理處整理山莊環境與陳設，不僅粉刷牆面、更換成暖色調的省電燈光，還在牆面布置玉山四季景色照片，讓山友不論在什麼季節到玉山，都能欣賞到玉山的季節美景。

重建8年污損 牆面重新粉刷

排雲山莊去年供餐遭受「味如嚼蠟」負評引發熱議，因而在今年調整供餐方式，不僅升級成餐廳「定食」端上桌，分梯用餐也能兼顧防疫與秩序，住宿部分則增加床簾，保護山友隱私，裝設置物板，方便放置頭燈、眼鏡等個人物品，提供完善登山住宿品質，最近更是在玉管處同仁努力下，將排雲山莊的室內環境重新整理、美化山莊餐廳。

布置無框畫照片 賞四季之美

玉管處表示，排雲山莊自2013年重建啟用，歷經8年後，室內設備與牆面難免陳舊污損，因此美化除了重新粉刷牆面、改用暖色調的省電燈泡、新增廁所與更衣室門簾，甚至還布置數面大大小小無框畫照片，紓解山友登山疲憊。

其中大型無框畫的照片，選用玉山四季之美，讓山友不論何時上山，都能夠欣賞到玉山一年四季的不同景致，並期待下一次的造訪玉山，小型無框畫的照片則是呈現主峰線沿途可見的動、植物，若山友幸運在登山時看見，到排雲山莊就能掃瞄QR code進一步了解玉山環境。

玉山國家公園排雲山莊室內布置翻修。（資料照，玉管處提供）

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