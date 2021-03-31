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    首頁　>　南投縣

    公車轉乘優惠 投縣3路線試辦

    2021/03/31 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕為鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，交通部公路總局從今天（31日）起至今年底，中部地區在南投縣率先試辦公共運輸雙向轉乘優惠措施，民眾只要使用電子票證搭乘南投客運「6670台灣好行日月潭線」等3條公車路線，在6小時內轉乘其他2條路線公車，即享基本里程內免費，最高額度達25元，這次清明連假即可派上用場。

    南投監理站表示，南投縣公共運輸整體涵蓋率已達90％，主要景點也有公共運輸服務串聯，但不少民眾還是選擇自駕往返，尤其碰上連續假期經常被塞在車陣中，目前試辦客運雙向轉乘優惠，就是要讓民眾少開車多搭乘公車代步。

    今起至年底 須用電子票證

    試辦期間，即日起至12月31日止，不分平日、假日，以市區客運「1路公車埔里－暨南大學」、公路客運「6668埔里－日月潭－頭社」及「6670台中－高鐵台中站－草屯－埔里－日月潭」等3條路線展開試辦。

    民眾只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡電子票證須搭乘3條試辦路線，當日6小時內轉乘另2條路線，即可享基本里程內免費，例如民眾從暨南大學行政大樓搭乘1路區間車到學人會館，再轉乘6670日月潭線到高鐵台中站，日月潭線的基本里程費用22元即免收。

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