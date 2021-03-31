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    首頁　>　南投縣

    《南投》淤積又滲漏 福龜圳頭尾兩樣情

    福龜圳過了福龜國小的末端幾近乾涸。（記者佟振國攝）

    福龜圳過了福龜國小的末端幾近乾涸。（記者佟振國攝）

    2021/03/31 05:30

    源頭水位滿檔 下游農民缺水氣炸 農水署︰4月草莓季尾聲後 斷水清淤抓漏

    〔記者佟振國／南投報導〕最近旱象嚴重，但南投縣國姓鄉福龜圳源頭水位仍處滿檔，卻在1公里外的末端幾近乾涸，讓下游等著用水的農民情緒快炸鍋，農民不滿水圳長期淤積、閘門關不緊與沿線滲漏嚴重才導致缺水，農水署南投管理處國姓工作站強調今年度已編列預算，將在4月草莓季尾聲後配合水圳斷水清淤抓漏。

    國姓鄉福龜圳主要引自南港溪水，在柑林村設有取水口，主要灌溉福龜村的農作物，包括蜜棗、草莓、枇杷、香蕉等作物，原本終年不竭，但今年面臨嚴重乾旱，缺水問題也困擾沿線農民，陳情投訴案令在地村長、代表接到手軟。

    農民表示，長期沒下雨，灌溉水源仰賴水圳供應，水圳取水口加強進水，在上游穀豐宮路段圳溝水位接近滿水，但相距約500公尺過了仙佛寺之後水位驟降，到了水圳末端福龜國小以下更已接近乾涸，短短1公里竟出現3種水情。

    農民也怨水閘門關不緊

    農民認為，扣除旱象嚴重、沿線支圳用水與農民加強抽取等因素，問題即在於福龜圳有長期淤積、水閘門無法確實關緊及沿線滲漏等積弊未除。

    農水署南投管理處國姓工作站指出，今年度已編列經費將進行水圳清淤、老舊水閘門受損零件更新及水圳抓漏，考量仍是草莓產期，待4月過後草莓季尾聲，水圳配合斷水，才能進行清淤與抓漏。

    這段期間盼農民體諒，同時也建議申請旱作補助，增設蓄水與噴灌設施，日後提升灌溉品質。

    國姓鄉福龜圳前段的水位處於高檔狀態。（記者佟振國攝）

    國姓鄉福龜圳前段的水位處於高檔狀態。（記者佟振國攝）

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