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    首頁　>　南投縣

    投縣螢火蟲季 4區4月起「放閃」

    南投縣螢火蟲季4月起展開，奧萬大國家森林遊樂區螢火蟲數量很多。（南投林管處提供）

    南投縣螢火蟲季4月起展開，奧萬大國家森林遊樂區螢火蟲數量很多。（南投林管處提供）

    2021/03/30 05:30

    日月潭、竹山鹿谷、奧萬大和北港溪區橫跨7鄉鎮 推導覽活動

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕天氣變熱了，螢火蟲也現蹤點亮夜空！南投縣螢火蟲季將從4月起展開，全縣有日月潭、竹山鹿谷、奧萬大和北港溪四大區橫跨7鄉鎮，都安排了導覽賞螢活動，最早將從日月潭區和北港溪區泰雅度假村展開，竹山鹿谷區、北港溪區惠蓀林場4月中旬起有活動，奧萬大從下旬接力，最晚推活動的是杉林溪，將在7月才推賞螢活動。

    日月潭、泰雅度假村打頭陣

    南投縣螢火蟲季從下月展開，賞螢區分為日月潭、竹山鹿谷、奧萬大和北港溪4大區，橫跨了魚池、埔里、信義、竹山、鹿谷、仁愛、國姓等7個鄉鎮，今年的賞螢季將從清明連假首日4月2日展開，打頭陣的是日月潭區和北港溪區泰雅度假村。

    南投縣府昨日舉辦螢火蟲季記者會，4大區域業者也在現場設置攤位宣傳活動行程和特色。此次四大賞螢區中，日月潭區涵蓋埔里鎮的桃米；魚池鄉的頭社、大林、水社；信義的丹大。竹山鹿谷區則有太極美地、溪頭、鳳凰谷自然生態教育園區和杉林溪等，至於北港溪區則是包含泰雅度假村和惠蓀林場。

    最早的賞螢活動從4月2日起就展開，由日月潭區的桃米、頭社社區，以及北港溪區的泰雅度假村打頭陣，皆有安排導覽行程；而其他賞螢區也陸續從4月中旬起陸續展開。

    鹿谷公所 也有導覽活動

    各賞螢區活動分別由社區、飯店、觀光協會等單位主辦，而鹿谷鄉公所也加入導覽活動行列，從4月10日到5月2日每個週末都有賞螢導覽行程。

    賞螢活動有包含住宿的，像溪頭青年活動中心含住宿4人同行每人1300元，也有純導覽的，像奧萬大國家森林遊樂區每人150元，策略聯盟商家住宿的住宿客為100元，住該園區的客人則免費導覽。

    四大賞螢區的賞螢行程，很多都要收費，詳細價格及活動內容可洽詢主辦的單位，或是上「樂旅南投」臉書粉絲團查詢。

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