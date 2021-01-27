春耕調度 日月潭力保春節遊湖水位

近來彰雲稻作展開春耕，日月潭配合農水供應調度放水，使得水位明顯下降。（記者劉濱銓攝）

2021/01/27 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來彰化、雲林稻作展開春耕，農水需求增加，集集攔河堰管理中心（簡稱集管中心）本月下旬農水供應增至每天30CMS（每秒立方公尺），並優先調用濁水溪本流水量，不足才由日月潭補充，惟潭區進水每天僅4CMS，放水卻達10至15CMS，恐造成水位持續下降，對此，管理日月潭水庫的台電表示，目前潭區蓄水率還有78％，雖供水增加，但透過滾動式檢討配水，到農曆春節應還能維持一定水位，避免衝擊遊湖觀光。

協調農水署節約用水

集管中心表示，本月中、上旬，每天供應農水25CMS，在濁水溪本流都有15CMS的情況下，日月潭每天放水補充10CMS，不過下旬開始每天供水增至30CMS，因此日月潭就需配合供水15CMS才能補足，雖然供水壓力增加，不過仍會協調農田水利署彰、雲管理處節約用水，以度過春耕用水高峰。

滾動檢討 避免衝擊觀光

台電表示，目前潭區蓄水率還有78％，蓄水量約9990萬噸，水位為744.6公尺，用水調度仍算正常，雖然潭區水位會下降，但到春節應還可維持遊湖水位，儘量減少觀光衝擊。

日月潭風景區管理處指出，先前潭區曾有一波降雨，讓水位稍稍止跌回升，不過後來因春耕農水需求增加，使得水位又開始下降，目前潭區4大公有碼頭的引橋都已裝設止滑條，防止遊客上下碼頭發生危險，並會持續觀察水位變化，若逼近743公尺的警戒水位，就會與遊湖船家研商，視情況關閉部分碼頭因應。

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