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    首頁　>　南投縣

    鹿谷推筍產銷履歷 千農參與

    鹿谷鄉公所推動「筍產銷履歷計畫」，約1000名農友參與。圖為鹿谷鄉社區媽媽們料理冬筍大餐。 （記者謝介裕攝）

    鹿谷鄉公所推動「筍產銷履歷計畫」，約1000名農友參與。圖為鹿谷鄉社區媽媽們料理冬筍大餐。 （記者謝介裕攝）

    2021/01/25 05:30

    〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鄉種植俗稱「冬筍」的孟宗筍面積約2800公頃，居全台之冠，今年因疫情攪局，冬筍呈現產量減少又價格下跌的現象，農友為提升品質紛加入公所推動的「筍產銷履歷計畫」，藉此讓冬筍生產過程更加公開、透明，盼帶來更好的收益。

    鹿谷筍仔市最新資料顯示，本月19日到23日，冬筍每百公斤交易價約是2萬1000元至2萬6000元不等，距離往年同期每百公斤3萬元的行情，仍有段努力空間。

    縣府及公所結合小半天休閒農業區發展協會、竹藝協會、導覽協會等在地團體，昨日下午在該鄉石馬公園舉辦「2021歲末祈福櫻花季」，安排拍賣冬筍、剝冬筍等趣味賽以外，也特別準備100公斤的冬筍大餐，幫忙行銷冬筍。

    鹿谷鄉長邱如平指出，「筍」與「茶」堪稱是鹿谷「雙寶」，為了強化冬筍的特色，公所特別與成大智研國際驗證公司合作進行「筍產銷履歷計畫」，1年來申請驗證的麻竹筍面積約600公頃、孟宗筍則達700多公頃，參與的農友約1000人。

    筍園一旦通過驗證，每位筍農都會有屬於自己的產銷履歷標籤及QR code，消費者可清楚看見農友的產地及筍別，期盼藉此為行情低迷的冬筍帶來「逆轉勝」契機。

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