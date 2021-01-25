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    首頁　>　南投縣

    年節巨大垃圾收運 埔里至1.29

    南投縣春節期間停收垃圾時間暨巨大垃圾收運時間表

    南投縣春節期間停收垃圾時間暨巨大垃圾收運時間表

    2021/01/25 05:30

    草屯已截止 民眾須先電洽各鄉鎮市清潔隊確定時間

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節前民眾陸續展開大掃除，南投縣13鄉鎮市公所都有排定收運巨大垃圾時間，除了草屯鎮收運22日已截止，其他鄉鎮市民眾都還可請清潔隊運走，民眾最好先電話洽詢清潔隊確定時間。至於春節停收垃圾時間也排定，除了水里鄉休到大年初五，中寮鄉初一到初三另加大年初六停收；其他鄉鎮市大多在大年初一到初四停收。

    縣內13鄉鎮市公所收運巨大垃圾時間，草屯鎮已截止外，其他12鄉鎮市中，埔里鎮收運到本週五（29日），中寮鄉到本月31日；鹿谷鄉是2月4日前每週四收運，但要事前預約；仁愛鄉則還有1月27日和2月3日兩天會收運，這4個鄉鎮的居民要掌握時間。

    國姓鄉從今日開始到2月6日，信義鄉在2月9日前都收運；南投市則從本月27日開始到2月9日；鹿谷鄉只剩本週四、下週四兩天可收運，該鄉鄉民必須事先預約。另集集鎮也已開始收運，收到2月8日。

    從2月才展開收運的鄉鎮中，竹山鎮是2月1日到5日登記，7日統一收運；名間鄉則有兩個期程，分別是2月4日、5日和8日、9日收運；水里鄉從2月1日到2月6日；魚池鄉則從2月2日到2月5日。

    10鄉鎮市年初五 正常清運垃圾

    各鄉鎮市春節連假停收垃圾時間也都訂出，中寮鄉是大年初一到初三另再加初六停收；水里鄉大年初一到初五停收；信義鄉則是初一到初二及初四到初五停收，其餘鄉鎮市皆是大年初一到初四停收，初五即正常清運垃圾。

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