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    首頁　>　南投縣

    善團送愛埔里 助獨居翁修屋發物資

    藝人于美人（右）幫老翁穿上外套，讓他天冷時有衣服保暖。（于美人偏鄉地區弱勢關懷協會提供）

    藝人于美人（右）幫老翁穿上外套，讓他天冷時有衣服保暖。（于美人偏鄉地區弱勢關懷協會提供）

    2021/01/24 05:30

    〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮70歲尤姓老翁，棲身的鐵皮屋3年前發生火災卻無力重建，2年前寒流來襲，其胞兄凍死在屋內，去年有慈善團體幫他修繕半間鐵皮屋，「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」志工近日完成另半間修繕，並為他安裝熱水器和坐式馬桶，昨日送來新家具，于美人也親送外套和民生物資，給老翁溫暖的新窩。

    送年菜 關懷300弱勢戶

    「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」昨日第6年送暖到埔里，由于美人親率志工到埔里國中活動中心，將年菜、衛生紙、麵條、米和毯子等物資，發放給300戶弱勢戶。

    300戶弱勢戶中，有少部分是受到疫情影響，有的放無薪假而減少收入，讓生活變困難，協會志工同時為這些民眾加油打氣。

    藝人于美人率志工助偏鄉

    于美人和志工昨日下午還為4位行動不便的弱勢戶送物資，包括厚外套、年菜、民生物資和小紅包，其中尤姓老翁的鐵皮屋近日才由協會志工修繕完成，志工並為他建浴室，把蹲式馬桶換成坐式馬桶，昨也為他裝好熱水器，並將送達的家具定位，讓行動不便的他，有熱水可洗澡，也能舒服如廁。

    協會理事長孫武良透露，尤姓老翁原和哥哥住在鐵皮屋內，靠著每月4、5000元補助過生活，不料鐵皮屋3年前發生火災毀損嚴重，兄弟倆沒錢修繕，冬天寒風灌入十分寒冷，尤翁胞兄2年前不幸在寒流來襲時凍死。

    據了解，去年有慈善團體幫尤姓老翁修繕半間鐵皮屋，「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」志工日前協助修好其餘半間。

    于美人偏鄉地區弱勢關懷協會在埔里國中活動中心發放物資。（于美人偏鄉地區弱勢關懷協會提供）

    于美人偏鄉地區弱勢關懷協會在埔里國中活動中心發放物資。（于美人偏鄉地區弱勢關懷協會提供）

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