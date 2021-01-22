南投各醫院防疫 加強門禁、探病限1次

防護站設有幾近全罩式的採檢箱。 （記者陳鳳麗攝）

2021/01/22 05:30

埔基一般病房禁探病 佑民醫院居檢等族群求診採分艙分流

〔記者陳鳳麗、佟振國、劉濱銓／南投報導〕因應疫情升溫，南投縣各大醫院都加強防疫措施，佑民、南投、埔榮、埔基及竹秀等醫院，探病次數減為1次，都要實名制，埔基醫院一般病房禁止探病。佑民醫院則對居家檢疫等特殊族群採取分艙分流，須經由衛生局通報，才能由醫護人員著防護裝備，在院外加設的防護站篩檢和診療。

均採實名制 探病超時者勸離

南投縣部立南投醫院、草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院和埔基醫院、台中榮總埔里分院，20日起就加強防疫作為，和其他縣市一樣，所有人進入都要量體溫，探病次數從2次減為1次，一次最多2人，埔榮醫院加護病房有上午和晚間兩個時段，每天只能選其中1個時段進入，而埔基醫院的一般病房則謝絕探病訪客。

南投醫院在上午開放探病時段，會有醫院人員巡查病房，如發現探病者超過時間仍未離院，就會柔性勸離。

埔榮採預約探視 禁入病房

另外設有住宿式機構的埔榮醫院，則採預約探視，每位住民1天限探1次並限3人進入，限於公共空間，禁入病房，至於單人房限1人陪病，也採實名制。

佑民醫院 只開放2出入口

佑民醫院加強門禁管制，在午休和傍晚下班後，所有的醫療大樓，只開放門診大樓和急診兩個出入口。而醫院也對居家檢疫、居家隔離或自主健康管理等特殊族群到醫院求診時，採取分艙分流診治方式。該類特殊族群須經由衛生局通報後，在急診室外按專用鈴通知醫護人員，再由醫護人員著防護裝備，在院外加設的防護站進行採檢和診療，日前有一名居檢者身體不適，所幸只是小感冒，讓醫護人員鬆了一口氣。

居家檢疫等族群到佑民醫院求診採分艙分流。此為模擬圖。（記者陳鳳麗攝）

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