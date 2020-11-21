興大中興新村分校 將帶進4千師生

中興新村綠意盎然，風景秀麗，中興大學南投校區設立後，將會帶動中興新村的商機。（記者陳鳳麗攝）

2020/11/21 05:30

成立籌備處 規劃大一新生、國際學院到南投校區

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕中興新村設大學露曙光！國立中興大學將到中興新村南核心區域設分校，且已成立籌備處，規劃大一新生、國際學院到南投校區，總面積約60公頃，未來可帶進4000名師生。至於教育部初步同意興大籌辦的學士後醫學系，地方要等確定核准設立再爭取到南投校區。

總面積約60公頃

今年5月起，政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，為促成中興大學到中興新村設南投校區，即不斷與校方、教育部討論，國發會中區辦公室也在中興新村活化計畫中，將中興大學南投校區列入，目前中興大學已成立南投校區籌備處，未來會分期程完成設置。

南投縣長林明溱對中興大學到中興新村設南投校區十分歡迎，昨日先由縣府財政處長李良珠，拜會國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴，了解中興大學南投校區及學士後醫學系設在中興新村的計畫內容。

吳文貴表示，中興大學規劃大一新生、國際學院會到南投院區，校區將涵蓋南核心區的公務人力發展學院南投院區和國家文官學院中區培訓中心、國史館台灣文獻館、光明里宿舍區、高爾夫球場及光明路上多個行政機關。

活化南核心區域

未來中興大學南投校區也會在公務人力發展學院南投院區新建學生宿舍，教職員工則住光明里的省府眷舍，預估會有4000名師生進來中興新村，對南核心區域的活化很有幫助。至於中興大學學士後醫學系是否設在南投校區，則要等核定設立才能確定。

蔡培慧說，中興大學南投校區設置期程，先分兩個期程，第一期規劃從明年起到2026年，包括動物醫學研究中心、學人宿舍、學生戶外室內設施、國際學院等；第二期則從2027年到2030年，設置健康醫療產業研究中心。

公務人力發展學院南投院區和國家文官學院中區培訓中心，是中興大學南投校區規劃的校區之一。（記者陳鳳麗攝）

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