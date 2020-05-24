原住民烤大豬認證 南投搶先行

南投縣政府原民局目前進行原住民烤大豬認證標章徵選，近期做最後定案。（南投縣政府原民局提供）

2020-05-24 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕烤大豬是原鄉部落的一項傳統美食，為產品區隔與建立特色，南投縣政府原住民行政局計畫在全國首推「原住民烤豬認證」，率先在仁愛、信義鄉開辦培訓課程，包括燒烤技藝、原住民飲食文化及食品安全衛生管理等，完成培訓的原住民可取得認證標章，未來透過烤大豬技能一圓創業夢。

仁愛、信義鄉開辦培訓課程

縣府原民局指出，原住民烤大豬、石板烤肉是遊客到原鄉部落必嘗的傳統特色美食，但近幾年許多地區的夜市或是美食攤位，也常有業者打著原住民烤豬的名義來招攬生意。為保護原住民產業發展，並為原住民烤大豬在市場與一般烤乳豬有所區隔，因此透過公益彩券回饋金開辦「南投縣原鄉原住民烤豬認證」。

認證課程將於六月九、十日及十一、十二日分別在仁愛、信義鄉辦理，上課地點近期由原民局最後確認，凡設籍南投縣的原住民個人、團體或廠商都可報名培訓，將聘請烤大豬達人、專業廚師、觀光餐旅教授及消保官等各領域專家授課，從燒烤技藝、食安衛生管理、原住民飲食文化、餐旅與觀光行銷乃至消費糾紛處理，網羅烤大豬創業的許多環節，協助有心從事相關職業的原住民一圓創業夢。

原民局說，目前已進行「原住民烤豬認證」標章設計徵圖，以原住民烤豬為概念，加入布農、賽德克與泰雅族圖騰，並融入營火元素，藉此傳遞出烤豬文化與原民核心價值，近期會進行決選，未來縣內完成培訓取得認證的原住民個人、團體或廠商，以此標章進行識別。

南投縣政府原住民行政局推動「原住民烤豬認證」。（記者佟振國攝）

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