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首頁　>　南投縣

公墓火警 彰投一天各10餘起

南投縣昨發生18起公墓火警，讓消防人員忙得不可開交。（記者謝介裕攝）

南投縣昨發生18起公墓火警，讓消防人員忙得不可開交。（記者謝介裕攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者謝介裕、林良哲／綜合報導〕現正值清明節前夕，已有民眾利用假日上山掃墓，但因焚燒金紙，造成大火燒山意外，南投縣昨日一天有十八起公墓火警，彰化縣也有十多起公墓火警並引發火燒山的意外，讓消防隊員疲於奔命。

南投13鄉鎮市共發生18起

昨日上午開始，就有民眾利用假期，到公墓祭祖、掃墓，南投縣各消防分隊從上午八時起就接獲公墓火警報案，從南投、名間、竹山公墓陸續傳出雜草火警，到下午五時為止，全縣十三鄉鎮市總共發生十八件公墓火警。

彰市第二、四公墓傳火燒山

彰化縣則在中午十二時起，彰化市第二公墓傳出火燒山意外，烈火燒毀了一大片山頭；下午二點多，彰化市第四公墓也發生火燒山意外，緊接著在員林市山區公墓以及鹿港鎮頭崙里公墓都發生火災，一天有十多起。

南投縣消防局指出，今年元月開春以來，民眾便陸陸續續展開清明掃墓工作，一月到本月十五日，掃墓引發的火警便高達三百多件，提醒民眾掃墓要謹記「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」等「四不二記得」口訣。

彰化縣消防局表示，這些火災研判是民眾前往掃墓時，因燒金紙或是焚燒墓地附近雜草，不慎引發火警，只能再次呼籲民眾請勿任意亂丟菸蒂及燃燒雜草，以免引燃火警釀成生命財產損失。

彰化市第二公墓發生火燒山，造成山林燒毀。（記者林良哲攝）

彰化市第二公墓發生火燒山，造成山林燒毀。（記者林良哲攝）

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