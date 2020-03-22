為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

南投檢疫醫院增至6家 草屯也有了

南投衛生局將南投基督教醫院納入檢疫醫院，為社區防疫做好因應措施。（記者謝介裕攝）

南投衛生局將南投基督教醫院納入檢疫醫院，為社區防疫做好因應措施。（記者謝介裕攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者謝介裕／南投報導〕因應中央防疫超前部署策略，南投縣再增加南投基督教及草屯佑民兩家醫院，累計「傳染病指定隔離醫院及應變醫院」已達六家，人口數近十萬人的草屯鎮，隔離醫院掛蛋問題也獲解，連帶也為縣內可能引爆的社區感染風險，提早部署以做好準備。

新增投基及草屯佑民醫院

中央原先公布的指定隔離醫院及應變醫院名單，南投縣僅有衛福部南投醫院、埔里榮民醫院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院四家，隨著境外移入確診案例激增，南投縣衛生局也依中央指示，就可能發生的社區感染問題，提早做好因應措施。

南投縣衛生局表示，草屯鎮人口近十萬人，人口數在全台「鎮」字輩鄉鎮中居冠，原來沒有被列為隔離醫院，如今佑民醫院納入檢疫醫院行列，可使得社區防疫網更加牢固。

強化篩檢分流、醫治效率

南投縣衛生局也說，南投醫院身負「縣市應變醫院」的重責大任，也是全縣唯一有兩床負壓病房的醫院，因此將鄰近的南投基督教醫院也納入檢疫醫療體系之中，更可因應疫情變化達到強化篩檢分流、醫治效率的目的。

為了讓醫療機構及相關醫事人員可以全力投入防疫工作，中央也宣布醫院及機構評鑑順延一年，護理師、護士執業執照更新部分，則展延六個月，南投衛生局也提醒相關醫事人員，展延期滿仍須依各醫事人員法令檢具相關資料，至該局辦理職業執照更新，以免逾期受罰。

南投縣衛生局將草屯佑民醫院也納入檢疫醫院。（記者謝介裕攝）

南投縣衛生局將草屯佑民醫院也納入檢疫醫院。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

南投縣今日熱門
2020-03-18 16:48

驚悚！ 南投埔里南港溪谷大崩塌 阻斷溪流、灰塵漫天 影片

2020-03-21 13:06

國中生扔美工刀刺死同學 涉案學生家長痛哭致歉

2020-03-16 08:38

繼父受不了4歲兒吵鬧 狂毆後扔到大街上致死

2020-03-21 07:46

「過山刀」攀竹為哪樁？「麻花捲」爬功畫面令人驚… 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播