南投檢疫醫院增至6家 草屯也有了

南投衛生局將南投基督教醫院納入檢疫醫院，為社區防疫做好因應措施。（記者謝介裕攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者謝介裕／南投報導〕因應中央防疫超前部署策略，南投縣再增加南投基督教及草屯佑民兩家醫院，累計「傳染病指定隔離醫院及應變醫院」已達六家，人口數近十萬人的草屯鎮，隔離醫院掛蛋問題也獲解，連帶也為縣內可能引爆的社區感染風險，提早部署以做好準備。

新增投基及草屯佑民醫院

中央原先公布的指定隔離醫院及應變醫院名單，南投縣僅有衛福部南投醫院、埔里榮民醫院、埔里基督教醫院及竹山秀傳醫院四家，隨著境外移入確診案例激增，南投縣衛生局也依中央指示，就可能發生的社區感染問題，提早做好因應措施。

南投縣衛生局表示，草屯鎮人口近十萬人，人口數在全台「鎮」字輩鄉鎮中居冠，原來沒有被列為隔離醫院，如今佑民醫院納入檢疫醫院行列，可使得社區防疫網更加牢固。

強化篩檢分流、醫治效率

南投縣衛生局也說，南投醫院身負「縣市應變醫院」的重責大任，也是全縣唯一有兩床負壓病房的醫院，因此將鄰近的南投基督教醫院也納入檢疫醫療體系之中，更可因應疫情變化達到強化篩檢分流、醫治效率的目的。

為了讓醫療機構及相關醫事人員可以全力投入防疫工作，中央也宣布醫院及機構評鑑順延一年，護理師、護士執業執照更新部分，則展延六個月，南投衛生局也提醒相關醫事人員，展延期滿仍須依各醫事人員法令檢具相關資料，至該局辦理職業執照更新，以免逾期受罰。

南投縣衛生局將草屯佑民醫院也納入檢疫醫院。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法