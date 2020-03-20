國姓電音趴 投縣府盼暫緩

「伊甸高原戶外音樂節」的場地設施，近幾天已陸續完成。（記者佟振國攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕中國武漢肺炎疫情升溫，戶外電音派對活動「伊甸高原戶外音樂節」，訂今天（廿日）起在南投縣國姓鄉水秀農場一連舉行三天近幾天已陸續完成設施（見圖，記者佟振國攝），預計國內外民眾三百五十人參加，正值武漢肺炎防疫關頭，戶外人與人近距離接觸，外界質疑恐成防疫缺口，主辦單位昨天強調會加強防疫措施，但縣府仍希望主辦單位暫緩舉辦。

主辦單位昨一度在臉書公告會做好防疫措施，包括每人量體溫，工作人員強制配戴口罩，也會贈送參加人每人一片口罩，加強酒精消毒，但仍有不少民眾留言對活動如期舉辦表達不滿，昨天下方臉書則是已經關閉。

南投縣副縣長陳正昇表示，縣府已訂定武漢肺炎南投縣各類活動建議暫緩原則，一千人以上的室外活動，只要符合於人口稠密地區辦理、人與人距離小於一公尺其中一項，即建議暫緩，雖然該音樂活動規模是三百五十人，但防疫優先，縣府的立場仍希望暫緩，也透過衛生局人員向主辦單位進行勸說。

另外，政府除宣導減少不必要的出國行程，也應避免多人集會，集集特生中心野生動物急救站，近期也透過野生動物演示防疫「七大母湯」，透過動物的可愛表情，搭配詼諧文字，盼以柔性方式，呼籲民眾配合防疫、共體時艱，度過疫情危機。

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