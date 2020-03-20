武肺疫情延燒 畢旅二度延期

2020-03-20 05:30:00

〔記者陳鳳麗、劉曉欣／綜合報導〕因應武漢肺炎疫情全球大流行，連帶畢業旅行也跟著延期！南投縣中興、旭光、南投高中及暨大附中和彰化縣彰化高中，畢業旅行都將延到下學期，中興和彰中延後最久，將在明年一月學測結束後才要辦。

中興和彰中 決定先衝刺學測

武漢肺炎疫情延燒不退，教育部上週五公文通知各高中，這學期的畢業旅行要延後到下學期，讓原本已經延期舉辦的多所高中要二度延期。

國立中興高中，原定三月十一日到十三日辦畢旅，本來要延到五月份；國立暨大附中原定三月第四週辦畢旅，也因應疫情要延到五月或六月，但現在得二度延期，暨大附中有意延到新學年開始的八月份，而中興高中考量高二生下學期升上高三，將全力準備學測，打算把畢旅延至學測考完到開學前舉辦。

彰化高中表示，為確保學生期待的畢旅能夠舉辦，乾脆延到明年二月，也就是學測都考完了，讓師生都放心來參加畢旅。

另外，彰化女中的校外教學（即畢業旅行）將延期，彰化女中指出，高二學生的校外教學延到七月舉行，萬一屆時疫情尚未結束的話，也不排除可能直接取消。

投縣兒童節慶祝大會取消

受到疫情影響的還有國小的畢旅，南投縣很多學校延到六月，而本月底舉行的南投縣兒童節慶祝大會則決定取消，由各校轉頒獎狀和獎品給模範兒童。

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