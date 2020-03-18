地點偏僻 集集攔河堰附近抽水馬達頻遭竊

抽水地點偏遠，馬達頻傳遭竊，集集鎮公所邀雲林農田水利會研議爭取經費設置水塔，盼解決灌溉問題。（記者劉濱銓攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集攔河堰附近約百公頃河川地，有百餘農戶在此種植水果、蔬菜，惟缺乏供灌系統，農水都是自行抽水使用，因抽水地點偏僻，抽水馬達頻傳遭竊，長期困擾農民，集集鎮公所邀雲林農田水利會研議爭取經費設置水塔，盼解決灌溉問題，集集警方則表示，目前未接獲竊案通報，將加強當地巡邏防範宵小。

上百公頃農田 1年失竊4、5台

農民表示，當地非屬灌區，面積廣達一百多公頃，農業用水只能採取抽水方式，因抽水機地點偏僻，讓小偷有機可乘，每年都有抽水機被偷，就算馬達加固上鎖，照樣被竊賊破壞，平均一年失竊四、五台，由於當地沒有監視設備，尋回機會不大，農友大多消極沒報案，但困擾多年。

爭取設置水塔 集中儲水供應灌溉

集集鎮長陳紀衡說，灌溉用水對農友相當重要，為解決長年缺水問題，邀轄管的雲林農田水利會勘查，並透過立委羅美玲協助，希望爭取經費設置水塔，集中儲水供應灌溉，讓農民不再為缺水煩惱。

警方指出，最近半年來尚未受理過馬達失竊案件，當地有設巡邏箱，未來會再加強巡邏，不定期勘查，防止竊案發生。

縣議員陳昭煜表示，農田就位在集集攔河堰旁，卻長年苦無農水，農民只能自力救濟抽水，卻面臨宵小威脅，希望能儘早完成水塔供水。

集集攔河堰旁上百公頃田地非屬灌區，都靠抽水灌溉。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法