玉山去年開放山林 山難46件破紀錄

玉山國家公園去年發生四十六件山難，創下歷年新高紀錄。（玉管處提供）

2020-01-15 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕去年政府啟動開放山林，提供山友山域資訊，並以自律精神親近山林，惟玉山國家公園管理處統計，去年一整年山難高達四十六件，創下歷年新高，其中墜崖佔最大宗共十四件，佔整體三成，全年共計十死，墜崖身亡有五件，高居首位，尤其有人在下山前六百公尺因身體不適喪生，或是摸黑下山不慎墜谷，都成為登山的致命風險，民眾登山應做足準備，確保自身安全。

玉山國家公園去年山難前三名分別為墜崖、滑落十四件，失聯、迷途九件，肢體受傷六件；十死案例中有五件墜崖，三件身體不適，失聯、迷途與無名屍各一件。

墜崖最多也最致命 摸黑趕路危險

玉管處表示，山難件數創新高，除了去年天氣穩定、登山者眾，使得山域事故增加，也與山友缺乏風險意識，觀念錯誤、摸黑登山、體能不足有關。

例如有山友因摸黑下山，導致墜崖受傷或死亡，也有因欠缺正確登山觀念，在讓路給山友通過時，自身卻站在懸崖邊，造成滑落受傷，或是患有心血管疾病的山友，行前未先找醫師評估，導致在山區出現身體不適而求救或喪命等。

玉管處強調，登山必須要有充足準備，包括體能鍛鍊、高山適應、行程規劃，以及擁有充裕的登山時間等，而非在有限的假期內，迫使自己限時完攀相關山域或路線，一旦貿然行動，或體能不足，就容易出現摸黑趕路情況，登山就會存在相當高的風險，呼籲山友應儘量避免。

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