信義草坪頭 櫻紅深淺李花白

南投信義鄉草坪頭除山櫻花（左）綻放「櫻」姿，連粉嫩的河津櫻（下排）也開出粉紅花朵，景色相當美麗。（記者劉濱銓攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕近日山區受水氣影響，位在南投信義鄉草坪頭觀光茶園的櫻花大道，桃紅色山櫻花已經綻放四、五成，就連部分河津櫻，也開出粉嫩花朵，其他還有雪白李花，也悄悄成串綻放，各品種櫻花將接力綻放，直到春節結束，甚至二月中下旬，都能欣賞到櫻花。

位在省道台廿一線新中橫公路一一○公里附近的草坪頭觀光茶園，沿途有一‧五公里的賞櫻大道，種植山櫻花、河津櫻、八重櫻等，近期山櫻花在水氣催促下，已經搶先綻放桃紅「櫻」姿，不論路旁或是茶園裡，都能看見早開的櫻花，景致相當美麗。

山櫻桃紅 粉嫩河津櫻也開了

還有部分河津櫻，已經開出粉紅花朵，沿著排水渠道成排綻放，在山景烘托下更顯粉嫩，另外李花也初綻雪白花朵，為翠綠山頭增加不少看頭。

春節正美 一路賞花到2月底

草坪頭居民表示，目前山櫻花搶先綻放約四、五成，河津櫻、李花也部分開花，後續還有桃花、八重櫻接力綻放，近日已有遊客搶先賞櫻，一月廿二日起草坪頭櫻花季就會開跑，直到三月一日止，預計春節期間將會是盛開期。

賞櫻遊客表示，近日趁著天氣穩定，非假日不會塞車，提前來賞花，沿途櫻花大道每過一、二個彎，就可見早開山櫻花已經綻放五成花況，賞櫻還能聽見「嗡嗡嗡」的蜜蜂振翅聲，相當特別。

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