再戰南投縣長？ 藍委雙姝熱門

許淑華順利連任，強調會朝競選南投縣長方向努力。（記者劉濱銓攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者佟振國、劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣總統、立委選舉得票與結果，牽動二年後的百里侯之爭，國民黨立委許淑華、馬文君順利連任，政壇關注二人是否會競逐百里侯，許淑華昨強調會朝競選縣長方向努力，馬文君則說現階段會全力做好立委角色，只要能獲得選民肯定，相信到處是機會。

許淑華︰朝競選縣長方向努力

民進黨方面，黨內人士憂心目前無足以和國民黨兩名女將抗衡的政治人物，籲黨中央及早規劃人選因應，否則二○二二年縣長寶座爭奪戰，民進黨恐仍無力翻轉南投。

南投縣黨部主委蘇昱誠表示，大選落幕就談未來選舉不太適合，對於縣長人選他保持開放態度，人人都有機會，尤其小英在藍營鐵票倉南投都可以贏，未來只要好好耕耘，地方選舉一定能翻轉南投。

總統、立委大選剛落幕，但南投政壇已在關注再過二年十個月的縣長選戰，縣長林明溱兩屆任滿，藍、綠誰來角逐，六年前馬文君、許淑華都有角逐縣長的規劃，馬並在黨內初選與林明溱競爭，以二％的民調差距飲恨。

馬文君︰現階段先把立委做好

馬文君表示，立委選舉才剛完成連任目標，現階段是要把立委工作做好，國民黨內也需要改革，重新贏得台灣人民的心，她也點名蔣萬安、江啟臣進行黨內中生代接班。

藍、綠四位選將，昨天僅馬文君由夫婿王俊國、競選團隊幹部陪同展開烏溪線鄉鎮車隊謝票，她特別為日本友人贈送的勝選達摩點睛，慶祝願望達成；至於許淑華、蔡培慧、陳癸佑均統一於今天（十三日）進行謝票。

馬文君為達摩左眼點睛慶祝達標。（記者佟振國攝）

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