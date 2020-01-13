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首頁　>　南投縣

南投立委5連敗 民進黨內嗆主委下台

2020-01-13 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕總統、立委選舉結束，民進黨南投立委選舉五連敗，黨內的茶壺風暴才要開始！

曾琮愷︰埔里票數也大輸 有人要負責

民進黨此次大選在南投的總統票數多了一萬五千張，但兩席區域立委都沒拿下，歷年包括補選在內，已苦吞五連敗戰績，南投民進黨內就傳出檢討聲浪，有「小鋼砲」之稱的縣黨部前執行長曾琮愷，就率先發難開出第一槍，直指埔里鎮是綠營執政，且還是縣黨部主委蘇昱誠的大本營，但蔡培慧在埔里的票數卻是大輸，要求蘇昱誠應下台負責，否則將發動罷免。

民進黨縣主委︰檢討整合 不要口水戰

蘇昱誠回應，有關選舉政治責任，他將深自檢討，但輔選過程他問心無愧，從總統的得票就可證明，未來希望黨內團結，不要口水戰，他會好好整合南投民進黨，並向黨中央爭取資源，讓有實力的人才待在南投，扎扎實實的在地方深耕，帶給選民信賴感，避免「起步太晚」的敗因重複發生。

他也說，民進黨在南投的處境一直都很辛苦，雖然埔里鎮是綠營執政，但鎮長廖志城很早就在地方耕耘，才能當選地方首長，但蔡培慧因起步較晚，選民對於在地的國民黨馬文君較熟悉，知名度與影響力未能全面發揮，才無法拉近票數，這都是未來要努力的地方。

曾琮愷指出，小英在南投的得票數創下新高，與整體的大局勢有關，但立委選舉在埔里鎮，綠營得票卻是大輸，顯示在埔里的主委蘇昱誠輔選失敗，基層經營還有很大進步空間。

曾說，民進黨在南投立委選舉已經五連敗，未來只剩現任縣議員，新科民進黨不分區立委羅美玲可以服務南投，但地方仍欠缺區域立委可與民眾緊密連結，他替支持民進黨的基層與選民抱屈，蘇昱誠應請辭負責，否則將發動罷免。

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