為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

（南投）勝選無喜悅 許淑華落淚 馬文君說反省

2020-01-12 05:30:00

〔記者佟振國、劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕南投縣區域立委選舉結果，國民黨守住兩席立委，第一選區民進黨立委候選人蔡培慧表示，恭喜對手馬文君當選，也感謝支持她的選民和競選團隊，她說，自己從不分區立委轉戰區域立委選舉，是想展現南投縣人的團結與活力，這但個選舉結果表示自己還需要更努力，也期許馬文君未來能做更多有利於南投鄉親的政策。

達成四連霸的國民黨立委馬文君則說，這次國民黨總統、立委選情面臨嚴重挫敗，她身為從政黨員，除了會深切反省檢討，也會透過國民黨中央尋求體制內加速民主改革，反映基層民意，早日喚回民心，也會以理性、謙卑態度，與蔡英文總統所領導的連任政府進行溝通對話，忠實反應南投民情。

國民黨第二選區立委許淑華雖連任成功，但談到選舉結果則不禁落淚，她說，她身為韓國瑜身邊蠻親近的人，卻無法在南投為韓衝出很好的成績，自責做得還不夠，而中部其他地區的選情，也令人意外，像立委顏寬恒，在地方經營許久，但對手竟能在這麼短的時間打敗他，國民黨必須要做深刻的檢討，包括不分區及區域立委的提名，以及黨是否有給總統與立委候選人最大的支持。國民黨在未來的路線與論述，都必須再加強，內部也應清楚定調，決定未來該怎麼走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

南投縣今日熱門
2020-01-05 07:56

驚！「落葉」偽裝術 山友險被百步蛇咬… 影片

2020-01-05 12:30

媒體沒問「新莊王小姐」李佳芬先笑說：我們挺好的，沒事 影片

2020-01-09 09:05

斑馬線變虎口！消防隊員慘被貨車撞成重傷 驚悚畫面曝光 影片

2020-01-05 22:54

李佳芬戴尾戒 廖大乙：戴在左小指是防老公有小三

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播