（南投）勝選無喜悅 許淑華落淚 馬文君說反省

2020-01-12 05:30:00

〔記者佟振國、劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕南投縣區域立委選舉結果，國民黨守住兩席立委，第一選區民進黨立委候選人蔡培慧表示，恭喜對手馬文君當選，也感謝支持她的選民和競選團隊，她說，自己從不分區立委轉戰區域立委選舉，是想展現南投縣人的團結與活力，這但個選舉結果表示自己還需要更努力，也期許馬文君未來能做更多有利於南投鄉親的政策。

達成四連霸的國民黨立委馬文君則說，這次國民黨總統、立委選情面臨嚴重挫敗，她身為從政黨員，除了會深切反省檢討，也會透過國民黨中央尋求體制內加速民主改革，反映基層民意，早日喚回民心，也會以理性、謙卑態度，與蔡英文總統所領導的連任政府進行溝通對話，忠實反應南投民情。

國民黨第二選區立委許淑華雖連任成功，但談到選舉結果則不禁落淚，她說，她身為韓國瑜身邊蠻親近的人，卻無法在南投為韓衝出很好的成績，自責做得還不夠，而中部其他地區的選情，也令人意外，像立委顏寬恒，在地方經營許久，但對手竟能在這麼短的時間打敗他，國民黨必須要做深刻的檢討，包括不分區及區域立委的提名，以及黨是否有給總統與立委候選人最大的支持。國民黨在未來的路線與論述，都必須再加強，內部也應清楚定調，決定未來該怎麼走。

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