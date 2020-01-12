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首頁　>　南投縣

傳統組織戰優勢 南投仍藍大於綠

2020-01-12 05:30:00

陳鳳麗、劉濱銓／特稿

南投縣立委選舉，國民黨立委馬文君、許淑華連任成功，顯示南投縣長期藍大綠的政治版圖仍難以撼動，而綠營蔡培慧和陳癸佑，因投入選舉的時間太短，知名度無法與一直在南投縣政壇深耕的馬、許相比，加上南投縣是農業縣，藍營操作反同婚等議題發酵，及藍陣營的傳統組織戰較有優勢，導致綠營此次依然未能翻盤。

南投縣從建縣以來，數十年來的政治版圖都是藍大於綠，綠營從二○○四年以後就無法在立委選舉勝選，此次翻盤仍功敗垂成，最主要原因還是不分區轉戰區域立委的蔡培慧，和現任水里鄉長的陳癸佑起步較晚，在地方的知名度，無法與當過縣議員、鄉鎮市長，以及現任立委的馬文君、許淑華相比。加上南投輻員廣闊，蔡、陳在短時間內無法走遍縣內所有村落，選民知道他們的比率不夠高。

南投縣是傳統農業縣，選民的年齡層分布，中老年人數仍大於年輕族群，綠營的蔡培慧，學經歷俱佳，在不分區立委任內的三年多時間裡，為南投縣爭取的建設和補助也很多，讓藍營備受威脅，在第一選區草屯鎮等鄉鎮，大肆掛出反同婚的布條，用「同婚讓老人家無法抱孫」，攻擊贊成同婚案的蔡培慧，該策略在保守的南投縣也有發酵。

此外，南投縣選民多數仍有「人親土親」的觀念，馬文君的家鄉埔里鎮是縣內第三大鄉鎮，許淑華家鄉南投市更是全縣人口最多，「人親土親」的效應下，馬文君在埔里鎮大贏，許淑華也在南投市得票高，為馬、許奠定勝利基石。

藍營政治人物擅長組織戰，馬文君和許淑華長期與地方的村里長、社團、鄉鎮市民代表關係好，此次這些基層組織大動員，發揮了很大的效果。尢其，馬文君有南投縣長林明溱全力相挺，也增加不少助力。

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