（南投）選舉沒雙贏 綠藍都說該檢討

2020-01-12 05:30:00

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕總統、立委選舉結果揭曉，南投縣總統選情民進黨蔡英文大勝國民黨韓國瑜，但第一、二選區立委則是藍營全拿，對此結果藍綠均表示會深自檢討，蔡英文南投縣競選總部總幹事陳錦倫認為，本次南投鄉親分裂投票明顯，代表民進黨在基層經營仍待加強，國民黨南投縣黨部主委楊麗川也強調國民黨的努力不夠，會虛心檢討。

民進黨︰分裂投票 基層經營待加強

陳錦倫表示，南投縣的政治版圖過去是藍大於綠，但兩次總統大選民進黨已成功翻轉，更大勝對手國民黨，也代表蔡政府的執政方向與堅持改革為民眾所接受，包括長照2.0等社會福利政策，能夠在偏鄉落實推動，真正照顧弱勢民眾需求。

南投縣有不少軍公教，觀光也是重要產業，雖然面臨年金改革、中客銳減致觀光業低迷的壓力，蔡政府也是積極提出相關因應對策，減少衝擊，加上反送中議題發酵，本次應該也催出年輕族群的選票。

至於南投縣二席立委，國民黨馬文君、許淑華均順利連任，陳錦倫認為是明顯分裂投票的結果，畢竟南投是傳統農業縣，仍需要長期的深耕經營，加強與地方的黏著度，第一選區不分區立委蔡培慧在國會的表現優秀，可惜起步稍晚，若能持續深耕與培養在地優秀人才，期待未來四年能夠翻轉。

國民黨︰反送中 中間選民靠向小英

國民黨南投縣黨部主委楊麗川表示，民進黨就「香港反送中事件」大作文章，使得大家更具有危機意識，深恐台灣真的淪為第二個香港，因此，撇開深藍及深綠的基本盤，幾乎中間選民都向小英靠攏，是其獲勝的主因。

不過，民眾對於「一例一休」、「年金改革」及「反滲透法」等三大法案，依舊有相當程度的不滿及疑慮，以致與綠營預期的「母雞帶小雞」效應有段落差。

國、民兩黨在一次立委補選及三次立委選舉，合計四次交手中，民進黨已連四敗，本次選舉除了馬文君、許淑華兩人深耕基層的實力以外，無疑也希望藍軍能在國會發揮應有的制衡及監督力量。

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