南投馬文君、許淑華 連任成功

南投縣第一選區國民黨候選人馬文君（右）當選，縣長林明溱贈紅榜恭賀。（記者佟振國攝）

2020-01-12 05:30:00

〔南投小組／綜合報導〕總統、副總統及立委選舉結果揭曉，南投縣選舉過程平和，民進黨正、副總統當選人蔡英文與賴清德在南投縣得票數一五萬二○四六票，獲得過半數五十點八三％支持率；兩席區域立委選舉，國民黨馬文君與許淑華連任成功，藍軍再度揮出全壘打；政黨得票率，也以國民黨三十九點九%最高，凸顯南投縣政治版圖仍藍大於綠。

蔡賴配獲過半支持 較上屆多1.5萬票

此次總統大選，南投縣總統有效票數二九萬九一五二票，總投票率為七十三點二一%，民進黨蔡英文及賴清德搭檔，在南投縣十三鄉鎮市合計獲得一五萬二○四六票，較上屆一三萬六一○四票多出一萬五千多票，不過，在全縣十三鄉鎮市之中，也與上屆一樣僅信義及仁愛兩原鄉輸藍軍，其餘十一鄉鎮市都贏，算是維持平盤。

國民黨韓國瑜與張善政獲一三萬三七九一票、得票率約四十四點七二％；親民黨宋楚瑜與余湘獲得一萬三三一五票、得票率約四點四五％。

馬文君完成四連霸 許淑華獲8萬餘票

區域立委部分，第一選區一八萬八四四三選舉人數，投出一三萬七一七一票，投票率約七十三點七八%，國民黨馬文君以七萬三四八○票贏民進黨蔡培慧的六萬三六九一票，順利完成四連霸；第二選區二○萬二八二八選舉人數，投出一四萬六○三二票，投票率約七十三點三三%，藍軍許淑華以八萬六七票贏綠營的陳癸佑五萬九三二二票勝出。

十九個政黨得票率，國民黨三十九點九%最高，其次民進黨三十點九%、台灣民眾黨九點九%及時代力量六點一%，其餘政黨在南投縣得票率均未跨過五%門檻。

南投縣選委會表示，此次大選，縣內共設置四九二處投開票所，因天氣風和日麗，民眾投票踴躍，投票秩序大致良好，但仍有零星狀況發生，草屯、埔里各有一起撕毀選票案，最重將面臨五萬元罰鍰。

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