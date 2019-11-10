竹山紫南宮葫蘆牌 香火傳承274年

葫蘆型「輪值香牌」，蘊含在地居民顧守「香火」的文化意義。（記者謝介裕攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者謝介裕／竹山報導〕 以發送生肖錢母及出借發財金聞名的南投縣竹山鎮社寮里紫南宮，廟內有塊寫著「欲求天上福、須點神前燈」的葫蘆造型木牌（俗稱葫蘆牌），原來這是「輪值香牌」，由附近住戶輪值燒香添油顧「香火」，讓紫南宮香火得以綿延不絕。

供奉土地公及土地婆的紫南宮迄今已有二七四年歷史，在早期科技不發達的農村時代，如何維持廟宇油燈或蠟燭二十四小時全天候「香火」不滅是一大考驗。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，社區民眾討論、集思廣益下，便製作出這面「輪值香牌」，由宮廟所在地的社寮里四到八鄰等合計五鄰、二百餘戶住家，「一天一住家」方式輪值負責燒香添油顧「香火」工作。

紫南宮「輪值香牌」的文化至今未消失，且輪值人員也都會秉持牌上「欲求天上福、須點神前燈」的精神，扮演好「一日廟公（廟婆）」的角色。

莊秋安進一步表示，「輪值香牌」之所以打造葫蘆型，便是取其諧音象徵「福祿」之意，也藉此提醒大家前來祭神祈福求財之餘，也應時時保有一顆寬宏大量、包容的心。

南投縣竹山鎮紫南宮神明壇內的葫蘆型「輪值香牌」。（記者謝介裕翻攝）

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