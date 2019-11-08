限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
《南投》日月潭新地景 「鳥巢」歡迎來坐
2019-11-08 05:30:00
〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區伊達邵碼頭，最近新增當地邵族繡眼畫眉「鳥巢」地景藝術，不僅白天吸引遊客前來拍照賞景，黃昏配合暮色，以及夜間碼頭光環境襯托下，日夜景觀都別具特色，成為當地最夯觀光景點。
日月潭風景區管理處表示，兩年前在伊達邵曾製作全台爆紅的竹編地景「筌屋」，惟當時有民眾進入裡頭坐著，不小心把地景「坐彎」，導致筌屋壓壞，引發不小風波。
此次鳥巢地景特別融入座椅設計，讓遊客可進入坐著欣賞內部多層次的結構，並配合碼頭光環境，每晚五點半會打燈，直到晚間十點，惟碼頭每晚六點關閉，想要晚間近距離欣賞，可要把握碼頭開放時段。
日管處說，地景藝術展為期一年，近日已有許多遊客前來欣賞拍照，不只深受遊客喜愛，就連當地部落也很肯定，樂見透過藝術手法，將邵族文化轉化成地景，呈現給更多民眾認識。