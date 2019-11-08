《南投》1.4億重建 埔里愛村橋通樂

南投縣埔里鎮愛村橋昨舉行完工通車典禮。 （記者佟振國攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛村橋前年六月豪雨遭洪水沖毀，中央全額補助進行橋梁拆除重建及堤防工程，工程提前一個月完工，昨舉行通行典禮，讓周邊愛蘭等里居民汛期不必再為通行安全與繞路耗時問題擔心，也能充當台十四線中潭公路及愛蘭橋的替代道路與橋梁，有效紓解車流。

整治南港溪 增建170公尺堤防

埔里鎮愛村橋曾於九二一災後進行部分改建，但前年六月豪雨又造成左岸橋台被洪水沖毀，橋面斷裂，由於水利署第三河川局進行南港溪整治，行水區擴大且堤防高度提升，經前行政院長林全現勘後決定拆除重建，以及增建一百七十公尺堤防，災修工程約一億四千萬元由中央全額補助。

工程原訂十一月底完工，施工順利提早一個月完工，縣府昨天舉行通車典禮，縣長林明溱、立委馬文君及蔡培慧等人則是陪同地方耆老一同步行過橋，祝福橋梁長長久久。

台14線替代道路 出入免繞道

重建的愛村橋總長二百卅四公尺，幾乎是原橋的兩倍，橫跨整治中的南港溪，苦等二年半的愛蘭、鐵山、房里、南村、向善等里居民，終於有新橋可走，不必再擔心汛期便橋通行安全以及耗時繞行台十四線中潭公路與愛蘭橋的麻煩，未來愛村橋也能分擔中潭公路與愛蘭橋的車流，紓解假日平面道路經愛蘭交流道上國道六號的車流。

林明溱︰感謝中央全額補助

林明溱也透露，愛村橋被洪水沖毀前縣府即計劃配合河川整治與堤防加高爭取中央協助改建，但縣府的橋梁工程配合款要六千萬元，堤防工程也要三千萬，根本是沈重負擔，但前年六月豪雨把橋沖毀，幸未釀成人命傷亡，又能獲中央全額補助重建新橋，算是「因禍得福」，也感謝周邊里民的支持與配合。

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