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泡茶賞雲海 鹿谷邀客上大崙山

鹿谷鄉大崙山秋冬季節籠罩在一片雲霧之中，小半天休閒農業區發展協會特別推出「雲海茶席」活動。（記者謝介裕攝）

鹿谷鄉大崙山秋冬季節籠罩在一片雲霧之中，小半天休閒農業區發展協會特別推出「雲海茶席」活動。（記者謝介裕攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕在雲霧飄渺之中，一邊品茗、一邊觀看雲海，多浪漫！南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會將擺出「雲海茶席」，讓大家在大崙山茶區美夢成真。

鹿谷鄉大崙山銀杏造林區，係南投縣觀賞雲海勝地之一，隨著東北季風南下，冷暖不斷交替轉換的氣候，也使得雲層更加千變萬化，一下子雲海壯闊如萬馬奔騰，一下子又似浪濤般從天際宣洩而下，讓人彷彿置身仙境般，美到流連忘返、驚嘆連連！

小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，大崙山海拔約一千五百公尺，因山區地形及濕冷氣候、氣壓牽引，使得山頂與山谷之間對流旺盛，產生如瀑布般的壯觀雲海，也成為大崙山秋冬季節一大特色。

在農委會及南投縣政府、鹿谷公所支持下，協會今年特別舉辦「雲海茶席」活動，除了重頭戲大崙山參觀茶廠及泡茶品茗、賞雲海外，也安排長源圳生態步道、林爽文古戰場、寮望台山景等旅遊景點，內容豐富又多元。

「雲海茶席」活動，計有二十三日及三十日兩個梯次，每個梯次人數以二十四人為限，額滿為止，有意者可向小半天休閒農業區發展協會洽詢，服務專線049-2677213。

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