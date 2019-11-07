搜尋小行星 南投中興高中發現4新星

國立中興高中數理資優班二年級六位同學參加國際天文搜尋組織（IASC）舉辦的國際性聯合搜尋賽事，成功找到四顆過去未被觀測到的小行星。（國立中興高中提供）

2019-11-07 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕好厲害！國立中興高中數理資優班二年級的六位同學，十月廿一日至十一月十八日參加國際天文組織舉辦的搜尋小行星競賽，透過分析天文圖資，至十一月二日已發現四顆過去未被觀測到的小行星，也是全台參賽學校發現數量最多的，由於賽事尚未結束，同學仍全力以赴，要把成績再向上推。

參加國際天文競賽 比對圖資

由國際天文搜尋組織（IASC）舉辦的國際性聯合搜尋賽事，十月廿一日起展開為期五週的競賽，全台有廿九所國高中學校，中興高中則是第二年參加，由數理資優班二年級的張簡苑昌、陳宥翔、林佑安、張晏蓁、李佩儒、林懷昇組成追星團隊，與其他學校追星高手一較長短。

成績亮眼 目前台生找到10顆

比賽時間至十一月十八日結束，截至十一月二日台灣參賽學校已發現十顆主要小行星帶上從未被人觀測過的小行星，中興高中就佔了四顆，其他北一女中發現三顆，還有台中一中、彰化高中、羅東高中各貢獻一顆；被找到的小行星由主辦單位確認，並經數年觀測確定為新發現才會命名。

指導老師李欣珮表示，同學分工合作，在每筆天文圖資公布後，要在十二小時內完成分析比對，並統整出最佳化數據，再回傳夏威夷大學天文台，透過疊圖的差異，確認是過去未被觀測到的小行星，同學不但能學習如何分析處理天文資料，也藉此與夏威夷大學教授用英文溝通發現成果，極具挑戰和成就。

陳宥翔表示，國中階段從未有參加天文競賽的經驗，這次的競賽真的機會難得，很高興能為校爭光，為期比賽還沒結束，大家還是要繼續努力追星；去年首次參賽的張簡苑昌說，賽前即做好責任分工，能夠縮短天文圖資分析的時間，更見效率，未來希望朝此天文地科領域研究努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法