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南投147縣道 研擬拓寬或蓋隧道
2019-11-07 05:30:00
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣道一四七，是南投水里通往國姓的捷徑，但因路幅狹小，又都是單線道，道路蜿蜒起伏，導致路況不佳，為此，南投縣政府向公路總局爭取五百萬元經費，要進行可行性評估，研議以拓寬或闢建隧道方式，改善交通路況，縮短行車時間，以利由此通往國道六號北山交流道，帶動地方發展。
水里往來國姓捷徑 路窄蜿蜒
縣府工務處表示，縣道一四七可從水里新興村通往國姓鄉港源國小，不過，沿線道路狹小又蜿蜒，且受山勢高低起伏影響，路況不佳，也不易會車，但因該路線是通往國姓的捷徑，不需再繞路到魚池、埔里，因此有需要做道路改善。
縣府爭取500萬 做可行性評估
現階段已將該計畫提報到公路總局爭取五百萬元經費，如一切順利，明年就會進行可行性評估，若經費爭取不易，縣府也會設法籌措。
拓路成雙線 隧道則鑿穿山脈
由於可行性評估涉及隧道鑽探，因此該計畫需時約兩年，隧道方案是透過水里、國姓兩地相仿的海拔高度，直接貫穿山脈溝通，若是道路拓寬方案，則是把新興至港源的道路，從單線道變成雙線道，沿線約有七公里的路程需要改善，但最終會以何種方式做道路優化，還待評估出爐。
水里地方民眾說，縣道一四七雖可通往國姓，但因道路狹小蜿蜒，難以會車，一般外地人不太敢走，遊覽車也不會行駛，不過因為可以就近連接到國道六號北山交流道，因此改善道路品質變得相當重要，樂見縣府規劃可行性評估，有助當地以及水里、魚池、國姓等地的交通便利與發展。