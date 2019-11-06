南投殯儀館擴建 預計2022年完工

2019-11-06 05:30:00

〔記者張協昇／南投報導〕一九八一年啟用的南投縣立殯儀館設施老舊，包括奠禮堂、小靈堂、冷凍櫃都不敷使用，縣議員羅美玲、陳翰立五日在議會定期會關切縣立殯儀館擴建問題，並質疑能否按進度如期完工？縣府民政處長吳燕玲表示，縣府已計畫分三年編列二億五千萬元經費，在現有殯儀館東側一塊約○．八公頃縣有土地擴建殯儀館，預計二○二二年底完工。

明年起分3年 編列2.5億預算

縣議員羅美玲、陳翰立昨質詢時表示，縣府究竟編列多少經費擴建縣立殯儀館？能否如期完工？啟用後能否解決現有殯儀館不敷使用問題？

羅美玲也指出，國人火葬率相當高，現代人辦理後事觀念也已改變，不乏力求簡約，也越來越能接受樹葬、灑葬及海葬，希望縣府未來若要興建殯葬設施，應多元化規劃。

增公祭廳、小靈堂、停車場

吳燕玲表示，目前已規劃在縣立殯儀館東側一塊約○．八公頃縣有土地擴建殯儀館，與現有殯儀館做整體規劃，包括設備工程費用在內，明年起將分三年編列二億五千萬元經費擴建，明年先編列三千萬元辦理殯葬設施興辦事業計畫及完成水土保持計畫等前置作業，後年計畫編列一億五千萬元，第三年編列七千萬元，由於現行殯儀館已使用近四十年，擴建是各界共識，希望議員支持預算通過，預計二○二二年底完工，未來殯儀館擴建完成後，不但會有充足公祭廳、小靈堂，設施環境也會煥然一新，並設有停車場，將能改善現行殯儀館不敷使用問題。

不能設置納骨塔、樹葬設施

吳燕玲指出，計畫擴建的縣立殯儀館用地，不能設置納骨塔及火葬、 樹葬等設施，但目前縣內包括集集、鹿谷、草屯及仁愛四鄉鎮所屬的殯葬園區或公墓，均有提供樹葬等服務。

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