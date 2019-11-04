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南投同鄉會台上藍輔選 台下綠營外套搶眼

國民黨主席吳敦義出席南投同鄉會鳳還巢活動，台下卻有人穿著小英競選外套，顯得相當突兀。（記者劉濱銓攝）

國民黨主席吳敦義出席南投同鄉會鳳還巢活動，台下卻有人穿著小英競選外套，顯得相當突兀。（記者劉濱銓攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨主席吳敦義昨參加南投同鄉會鳳還巢暨農產展售會，為國民黨總統參選人韓國瑜輔選，也為自家立委馬文君、許淑華拉抬，南投縣長林明溱也全程陪同，並上台「讚聲」，儼然成為二○二○大選造勢大會。

不過現場卻有人穿著小英競選外套，在多數藍營政治人物的場合，顯得格外突兀，原來是民進黨不分區立委陳曼麗也出席參加，陳說，同鄉會鳳還巢不分藍綠，大家都是為了南投產業努力，外界無須有過度政治聯想。

陳曼麗表示，大約在廿年前的九二一大地震後，就加入南投同鄉會、參與鳳還巢，昨特別從台北南下，由於同鄉會的活動是跨黨派，成員也有不同黨派的支持者，目的是盼南投旅外子弟團結，為南投產業幫忙，因此她穿著小英外套出席，也是很自然的事。

南投同鄉會總會長廖漢隆則指出，今年有近二千名會員返鄉，除刺激觀光旅遊消費，也有農特產展售，藉此支持在地農業，回饋故鄉。

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