南投親愛音樂藝術實驗學校 開學

2019-09-02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕為原住民孩子創設「親愛愛樂」樂團，陳珮文和王子建老師再成立親愛音樂藝術實驗學校，該校昨在中興新村舉行開學典禮，設有國、高中部，這學期僅有國中三個年級十七名學生，跳脫一般國中課程，以音樂與藝術為主，王子建說，學校將以文化教育為優先。

王子建和陳珮文老師帶領仁愛鄉親愛國小的原住民孩子追尋音樂夢，並設立「親愛愛樂」樂團，在樂團成立十一年後，他們希望給學生更有彈性的音樂與藝術課程，而奔走籌設的親愛音樂藝術實驗學校，昨日終於在中興新村原資策會辦公廳舍成立，並舉行開學典禮。

負責活化中興新村的國發會主委陳美伶、立委林靜儀、蔡培慧等人都前來參加開學典禮，該校的開學典禮很不一樣，沒有揭牌、揭幕儀式，也沒有貴賓致詞，只有樂團表演和邀大家上台大合唱「快樂天堂」，國發會主委陳美伶、林靜儀和蔡培慧等人都開心地上台合唱，在小提琴音中唱出心中的感動。

國發會主委陳美伶昨強調，該校若遇到法規限制或體制的障礙，不要就退縮，有問題可把國發會當平台，該會將協助相關單位作調整。

陳珮文辭去教職擔任實驗學校的校長，該校的學生，不只要修習音樂課程也要上木工課程，學習木製樂器的製作，但若學生有其他的興趣和性向，校方也會開辦相關課程。

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