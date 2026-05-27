來「台灣第一水庫」賞「黃綠紅」！阿勃勒與鳳凰花比美

虎頭埤內的阿勃勒陸續開花，枝頭下起「黃金雨」。（記者吳俊鋒攝）

有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，林木扶疏，逾百株阿勃勒逐漸盛放，鳳凰樹也陸續開花，爭妍奪豔，引人入勝，市府觀光旅遊局本週六舉辦千人健走活動，為園區季節限定的「黃綠紅」美景揭開序幕。

健走於本月30日上午從虎頭埤迎賓廣場出發，全長2.5公里，民眾沿途遊景點、拿酷卡，最後則品嘗消暑美食，當天也規劃了闖關活動，提供親子參與，兌換好禮，報名的民眾可享免費入園，以及遊船優惠價與市集抵用券，完程者還能獲得限定的DIY紀念獎座，觀旅局預估有逾千人參加，為阿勃勒的黃金雨花季熱鬧造勢。

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觀旅局提到，虎頭埤內原本就充滿綠意，現階段阿勃勒的綻放率已逾5成，枝頭上一片黃金雨瀑，景致宜人，而後方三粒亭的鳳凰樹群也陸續開出紅花，相當鮮豔，為園區增添繽紛色彩。

觀旅局指出，園區的阿勃勒樹齡都超過40年，當初陸續引進、種植，目前仍會開花的有上百株，搭配湖光山色，值得推薦；民眾也可順遊新化老街與果菜市場，賞美景、吃美食，並延伸到左鎮二寮、草山，一窺月世界景觀的壯闊，甚至安排水道博物館與南科考古館的文化行程，深度台南體驗的自然與人文特色。

虎頭埤三粒亭附近的鳳凰樹也陸續開花，一片鮮豔，相當搶眼。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤的阿勃勒樹群，預估月底進入盛開期。（記者吳俊鋒攝）

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