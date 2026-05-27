南投去年藝文類娛樂稅收不到500萬 田馥甄2場巡演貢獻近半

田馥甄2場「田調」巡演，是南投縣去年藝文活動類娛樂稅的最大貢獻者。（資料照，何樂音樂提供）

南投縣府公告本月22日起藝文活動、競技比賽、風景遊樂區等停徵娛樂稅，這幾項停徵後，南投縣娛樂稅收將大減一半。據了解，南投縣藝文活動、遊樂區都不多，尤其收費的藝文活動更少，去年藝文活動娛樂稅收不到500萬元，而最大貢獻是知名藝人田馥甄在暨大的2場「田調」巡演，佔該項目近半。

財政部修正娛樂稅部分條文，僅保留高爾夫球場、舞廳舞場，及包括網咖、密室逃脫、KTV、夾娃娃機等9項娛樂場所課稅，而像藝文活動、風景遊樂區、競技比賽，從本月22日起停徵娛樂稅。

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南投縣府稅務局指出，南投縣娛樂稅收不多，近年娛樂稅收一年約5000萬元，最大宗就是遊樂區繳交的娛樂稅，但這兩年國旅不景氣，遊樂區的營收也減少，像縣內一家最大的遊樂區，極盛時期徵收的娛樂稅有2000多萬元，但現在只剩1700萬元，5月22日開始停徵遊樂區、藝文活動和競技活動的娛樂稅，未來南投縣娛樂稅收將減少一半。

稅務局也說，縣內沒有大型表演場館，售票藝文活動也很少，自然娛樂稅收也少，去年400多萬元，而貢獻最大的就是知名歌手田馥甄的2場「田調」巡演，這2場在國立暨大校園舉辦的演唱會，不只帶來歌迷在埔里等地的消費，且繳交的娛樂稅就有200萬元，佔了藝文項目稅收將近一半。

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