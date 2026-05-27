南投名間焚化爐環評再爆衝突 尖叫雞尖聲鳴叫

自救會在焚化爐環評範疇界定延伸會議錢，舉白布條表達環評大漏洞，指焚化爐預定地沒道路卻硬開發。（記者陳鳳麗攝）

南投縣名間鄉焚化爐興建案「二階環評範疇界定延伸會議」今天第6度召開，自救會會前強調，焚化爐只有「非既成道路」的水防道路可進出，水利署已回文不同意作為焚化爐聯絡道路，明明沒路，縣府卻要硬設焚化爐，會議一開始抗議者大鳴「尖叫雞」，要求先討論替代方案，會場再度陷入混亂。

南投縣府要在名間鄉興建焚化爐，1月底開始召開「二階環評範疇界定會議」，因反焚化爐自救會對內容提出質疑，今天召開第六次延伸會議，包括名間鄉長陳翰立、自救會會長釋致中等人再度率民眾到場表達「反對在茶鄉名間鄉設立焚化爐」的強烈意志。

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名間鄉長陳翰立說，環保局連開6次合計12天的會議，消耗鄉民的體力和意志力，專家學者沒有聽鄉民的聲音，反而站在開發方立場。

自救會會長釋致中法師則強調，焚化爐預定地只有埔中巷一條道路，而該路說水防道路，水利署第四河川分署已函文表示，該路不宜認定既成道路，也不同意作為焚化爐聯外道路，沒道路情況下，南投縣府不應非要在此設焚化爐。

該延伸會議開始後，自救會即要求主席和出席專家學者，先討論替代方案，民眾拿出「尖叫雞」鳴叫，不斷高喊「替代方案現在討論！」，但在主席和環保局堅持下，仍先討論範疇界定執行表內容。

南投縣環保局長李易書表示，水利署是要求環評先做完再來拓寬聯外道路，環保局希望趕快完成範疇界定程序，接下來才會進行做環境調查、環評審查。至於民眾要求的替代方案，也會在執行表程序後後予以討論。

名間鄉長陳翰立表示，名間人反對焚化爐設在茶鄉名間鄉，（記者陳鳳麗攝）

自救會民眾在會場按壓「尖叫雞」，高喊「替代方案現在討論」。（記者陳鳳麗攝）

自救會幹部再度跳上桌要求先討論替代方案。（記者陳鳳麗攝）

名間焚化爐議題引發各界關注，美國大學生都來現場拍攝記錄。（記者陳鳳麗攝）

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