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    首頁 > 南投縣

    中台灣穆斯林觀光嘉年華6/13登場 擴大打造友善旅遊圈

    2026/05/26 16:17 記者張協昇／南投報導
    中台灣穆斯林觀光嘉年華，推出穆斯林市集。（圖由參山處提供）

    中台灣穆斯林觀光嘉年華，推出穆斯林市集。（圖由參山處提供）

    台灣36萬名印尼籍居留人數中，多數為穆斯林教徒，加上穆斯林旅客已成為國際觀光不可或缺的重要客群，參山國家風景區管理處（簡稱參山處）為擴大打造穆斯林旅遊生活圈，6月13日起一連2天將在南投半山夢工廠舉辦中台灣穆斯林觀光嘉年華，除安排異國文化展演，也邀集中部5縣市共30家經穆斯林認證的伴手禮、印尼特色料理、東南亞手工藝品等業者參與，邀請民眾一起來感受穆斯林文化魅力。

    參山處表示，活動期間憑掃描QR-CODE即可免費入場，每日前50名進場民眾還可獲得100元市集消費券，並規劃豐富的有獎徵答，有機會抽中價值4千元的田中文旅雙人房住宿券，也推出999元的1日遊超值行程，限量3梯次、共120人，行程內容包含清真認證午餐、松柏嶺遊客中心「茶薰六感」體驗、名間茶園風光及田尾公路花園賞花觀光，報名成功再加贈100元市集消費券。

    此外，參山處也貼心規劃免費接駁車，活動期間每日3班次由台中火車站直達半山夢工廠，採事先報名、額滿為止，成功預約搭乘者也可獲得100元市集消費券。

    參山處處長曹忠指出，國內印尼籍居留人數高達35萬7千多人，幾乎都是穆斯林朋友，隨著全球穆斯林旅遊市場快速成長，台灣近幾年來積極優化穆斯林接待環境，該處已輔導轄區穆斯林友善觀光場域認證83處，並完成70項穆斯林農特產品及伴手禮認證，盼透過舉辦嘉年華活動，串連觀光、產業與地方文化，提供穆斯林朋友更多友善休閒旅遊環境。

    中台灣穆斯林觀光嘉年華1日遊行程，安排松柏嶺遊客中心「茶薰六感」體驗。（記者張協昇攝）

    中台灣穆斯林觀光嘉年華1日遊行程，安排松柏嶺遊客中心「茶薰六感」體驗。（記者張協昇攝）

    中台灣穆斯林觀光嘉年華，6月13日起一連兩天在南投半山夢工廠登場。（記者張協昇攝）

    中台灣穆斯林觀光嘉年華，6月13日起一連兩天在南投半山夢工廠登場。（記者張協昇攝）

    中台灣穆斯林觀光嘉年華，掃描QR-CODE即可免費入場。（圖由參山處提供）

    中台灣穆斯林觀光嘉年華，掃描QR-CODE即可免費入場。（圖由參山處提供）

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