「小青」有兩種！無毒誤認有毒 慘淪「全台最衰蛇」

青蛇眼黑、頭部橢圓，無毒溫馴，幾乎不會咬人。（沈揮勝提供）

時序入夏，野外蛇類活動日漸頻繁，近日南投有生態講師在郊山赫見赤尾青竹絲，雖是有毒蛇類，但只要不靠近誤觸，就沒有風險，惟同為一身綠的「小青」，無毒的青蛇（又稱翠青蛇），卻常被誤認成有毒的青竹絲而被人亂棒打死，淪為「全台最衰蛇」。

南投水沙連社大生態講師沈揮勝表示，有毒的赤尾青竹絲具有橘紅眼睛、腹側有白色虛線、尾巴呈焦褐紅色，頭部則呈現三角形。

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無毒的青蛇則是整條綠色，腹部偏黃，眼睛黑而深邃，腹部沒有白虛線，尾部也沒有紅褐色，頭部是橢圓形。

沈揮勝說，青蛇無毒溫馴，幾乎不會咬人，但卻常被人誤會是有毒的青竹絲，成了棍下冤魂，民眾在野外只要多一分觀察，留意手邊與腳下動靜，不要誤觸、驚擾蛇類，其實蛇也不會主動攻擊人，就能防止被蛇咬，也不用看到綠蛇就以為有毒主動殺蛇，避免無辜青蛇冤死。

無毒的青蛇常被誤認成有毒的青竹絲。（沈揮勝提供）

有毒的赤尾青竹絲，眼睛為橘紅色，頭部呈現三角形。（沈揮勝提供）

有毒的赤尾青竹絲，頭部呈三角形，尾巴則為焦褐紅色。（沈揮勝提供）

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