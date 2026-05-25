南投魚池鄉「幸福巴士」試營運 鄉民7/31前免費搭乘

南投縣魚池鄉「幸福巴士」25日上路，鄉民即日起至7月31日試營運期間可免費搭乘。（南投縣政府提供）

南投縣魚池鄉「幸福巴士」今（25日）上路，鄉民即日起至7月31日試營運期間可免費搭乘，正式營運後每段8公里僅收取25元，65歲以上長者優惠票價13元，最多收取三段票，也可搭至埔里，若需轉往更遠地區，媒合中心會提供轉運資訊，協助鄉親順利接駁。

魚池鄉「幸福巴士」開通儀式，今天下午在魚池鄉公所舉行，副縣長王瑞德表示，幸福巴士2.0是南投縣因應山區地理環境與交通特性，規劃的需求反應式運輸服務。鄉親只需在前一天預約，隔天巴士便會依照需求定時定點往返指定地點，服務範圍涵蓋就醫、工作、日常採買等各種生活需求，服務時間暫定為每週一至週五上午6時至晚間9時。

請繼續往下閱讀...

他表示，有別於都會區固定路線公車，幸福巴士是一種更具彈性、貼近鄉親實際需求的交通服務，截至目前，南投縣已開通9個鄉鎮市的幸福巴士，本週四信義鄉也將接續上路，下半年南投市、草屯及中寮開通後，全縣13個鄉鎮市將全面納入幸福巴士服務網絡。

王瑞德強調，除幸福巴士外，縣府也規劃多項跨縣市運輸服務，已開通草屯、南投經高速公路、台74線、八卦山隧道直達田中火車站與台中高鐵站的南北向快捷客運交通，未來更計畫推出週五至週日往台南、高雄、屏東等南部地區的假日客運交通服務，逐步提升交通便利性。

南投縣魚池鄉「幸福巴士」，每段8公里收費25元。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法