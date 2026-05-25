竹山天梯纜車興建案取得重大進展 預計10月發包施工

竹山天梯纜車興建案預計10月發包施工，2029年底完工，此為纜車站示意圖。（南投縣政府提供）

南投縣政府規劃在竹山天梯興建1.7公里纜車系統，縣府觀光處長陳志賢今（25日）在縣務會議報告指出，該案已取得約30筆用地的全數地主同意書，且因纜車未達2.5公里，不須辦理環評，預計今年10月進行統包工程發包，2029年底完工，打造低碳旅遊新亮點。

依據南投縣政府太極美地（茶竹）低碳旅遊景區開發計畫案，竹山天梯纜車系統，共設置4座纜車站，起點在天梯遊客中心，竹林區作為轉運站，在此分別銜接八卦茶園和青龍瀑布，串聯成環狀纜車遊憩點。

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其中青龍瀑布站因位於加走寮溪峽谷南岸，站體臨峽谷地形設置，讓遊客在搭乘纜車過程中可動態觀賞壯觀瀑布景緻，並在站體1樓設置懸臂式觀景平台，可更接近峽谷欣賞斷崖峭壁地質景觀；竹林站則因腹地較為平緩完整，將設置露營區、樹梢步道、邊境盪鞦韆及三索吊橋等附屬服務設施。

縣府觀光處長陳志賢指出，天梯纜車興建案，已取得全數約30筆用地的17位地主同意書，後續將辦理協議價購及OT案興辦事業計畫，且因纜車未達2.5公里，不須辦理環境影響評估，但縣府會調查動植物等生態，預計今年6月完成專案管理計畫（PCM）發包，10月辦理統包工程發包，包括聯外道路拓寬、停車空間改善等，預計2029年底完工後委外經營。

竹山天梯纜車興建案，將於竹林站設置露營區等設施。（南投縣政府提供）

竹山天梯纜車系統，將於青龍瀑布（如圖）站設置懸臂式觀景平台。（資料照）

竹山天梯園區人面石獨特地質景觀。（南投縣政府提供）

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