南投、雲林山水相連簽MOU 打造中台灣首座「森林療癒」觀光廊帶

南投、雲林兩縣市24日簽署MOU，將整合兩地竹林與森林資源，打造成中台灣首座「森林療癒」觀光廊帶。（南投縣政府提供）

南投、雲林兩縣山水相連，共同推動串聯南投竹山大鞍、鹿谷與雲林古坑草嶺的山林資源，向交通部觀光署申請指定「草嶺石壁森林療癒」觀光地區，南投縣長許淑華與雲林縣長張麗善，今（24日）在草嶺「五元兩角」綠色隧道簽署合作意向書（MOU），盼打造成中台灣首座「森林療癒」觀光廊帶。

許淑華表示，雲林縣草嶺石壁擁有絕美竹林、茶園與山林景觀，與南投竹山瑞龍瀑布、天梯等太極美地自然對接，此次合作將串聯杉林溪、溪頭、竹山老街直至草嶺石壁，結合竹文化產業、螢火蟲生態活動與即將規劃的天梯纜車，打造中部地區全新的觀光廊道軸線。

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張麗善則指出，簽署MOU目的是取得法制作為，強化森林保護與自然景觀維護，同時整合在地社區資源，透過社區參與，也讓居民共同守護這片山林，讓雲林與南投共存、共榮、共好，打造跨縣市的森林療癒旅遊廊帶。

南投縣政府指出，兩縣市簽署的MOU有4大核心內容，包括遊客服務設施整合、公共環境維護管理、行銷推廣策略整合及輔導在地社區轉型療癒產業等觀光事宜，未來將打破行政區界，整合竹海、茶園與森林浴體驗，推出低碳環狀旅遊路網，旅客將能從南投竹山出發，一路穿越茶園、竹海與杉林，抵達雲林草嶺石壁，在芬多精與負離子環抱中，體驗真正的山林療癒，讓這條「山水相逢」的永續廊帶，成為旅客嚮往的心靈休憩新地標。

雲林縣草嶺著名的「五元兩角」遊憩區，擁有優美的竹林景觀。（記者張協昇攝）

雲林縣草嶺「五元兩角」遊憩區，著名的竹涼亭。（記者張協昇攝）

南投竹山景緻優美的杉林溪松瀧岩瀑布。（記者張協昇攝）

南投溪頭自然教育園區，是體驗森林療癒的最佳去處。（記者張協昇攝）

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