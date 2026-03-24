為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 南投縣

    台16線兩路段4/1至5/31施工交管 整點放行

    2026/03/24 06:09 記者張協昇／南投報導
    南投縣台16線兩路段，4月1日起兩個月施工交管，採整點放行10分鐘。（公路局提供）

    南投縣台16線兩路段，4月1日起兩個月施工交管，採整點放行10分鐘。（公路局提供）

    南投縣水里鄉台16線21.05K至21.15k人和路段及信義鄉台16線24.6k地利路段，自4月1日起至5月31日止，因進行擋土牆等工程，每週一至週六上午9時至下午5時將實施交通管制，採整點放行10分鐘，國定連續假期及每日中午12時至下午1時不施工管制，籲請用路人預先規劃行車時間，以免耽誤行程。

    中區養護工程分局信義工務段表示，上述兩路段因進行擋土牆鋼筋綁紮、灌漿及下邊坡噴凝土作業，受限路寬僅2車道，施工機具及外伸撐作全伸展會占用全線道路，危及用路人行車安全，加上施工材料及機具將占用一車道，因此必須於施工區域道路兩端實施交通管制，維持單線雙向管制通行。

    信義工務段指出，週一至週六實施整點放行10分鐘交通管制，週日若遇灌漿或吊料會危害用路人安全時，將採取工區近端管制，管制時間50分鐘為限。

    信義工務段強調，施工管制禁止通行時間，將引導車輛改駛人和波石聯絡道，避開施工管制路段，由台16線20.6k轉接人倫橋至人和波石聯絡道接寶石橋，回到台16線25.9k。

    南投縣信義鄉台16線地利路段，4月1日起將施工交管。（公路局提供）

    南投縣信義鄉台16線地利路段，4月1日起將施工交管。（公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播