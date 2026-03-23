旱象拉警報！日月潭九蛙全現身 溪頭大學池乾涸見底

日月潭水位狂降，知名的「九蛙疊像」全數露面。（日管處提供）

全台水情嚴峻，除日月潭近期因少雨與供應下游農業用水，水位降至約742公尺，知名的「九蛙疊像」自2月中旬即全數露面，溪頭自然教育園區的「大學池」也傳出乾涸現象。由於目前正值南投春茶萌芽期，茶農擔心因無春雨滋潤，茶樹施肥後無法吸收養分，今年春茶產量與品質恐大受影響。

近期國內出現旱象，日月潭水庫水位已從今年2月13日日管處啟動第一階段應變措施的745公尺持續下探至 742公尺，知名的「九蛙疊像」早已全數露出，朝霧碼頭不僅岸邊土坡裸露，甚至因水浪沖刷導致潭水變黃濁，在湛藍潭面上出現明顯的「陰陽海」，就連碼頭的引橋浮排，也因低水位擱淺，若春雨再不來，水情未見改善，日管處不排除封閉碼頭暫停遊湖。

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而海拔約1150公尺的溪頭自然教育園區，全仰賴泉水供應用水，園區知名景點「大學池」近日也乾涸見底。園區主任彭嘉文表示，今年水情較往年吃緊，大學池水量因而大幅減少，園區目前還不到缺水程度，但過去園區曾有一年因旱象嚴重而封園，直到端午節後才改善。

在杉林溪一帶種茶的林姓茶農則表示，由於目前正值春茶萌芽期，春雨遲遲不來，茶樹無雨水滋潤，茶葉太乾，即便施肥也無法吸收養分，若再不下雨，今年春茶產量與品質恐大受影響，茶農叫苦連天。

溪頭自然教育園區的「大學池」乾涸見底。（民眾提供）

日月潭水位大幅下降，朝霧碼頭出現「陰陽海」。（資料照）

南投茶樹無春雨滋潤，幾近乾枯。（林姓茶農提供）

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