台14線1路段突限速30km？公路局:非台14速限 已要求撤下

草屯民眾在臉書社團PO出台14線雙冬段光復橋上速限30公里的指示牌，網友炸鍋。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

台14線32.54K光復橋路段，突然豎立限速30公里的指示牌，民眾大炸鍋，指前後路段限速70公里，到此路段大降速超危險，且可能很多人會被重罰且吊扣牌照。公路局南投工務段經查發現，這是縣府疏濬工程工區道路速限牌，該指示牌未經工務段同意，已要求撤除改人工交維，台14線該路段速限仍為70公里。

台14線32.54K光復橋路段，即在草屯鎮雙冬鱸鰻潭路段，近有眼尖民眾發現，路旁突然豎立限速30公里的圓形指示牌，該民眾拍了照片貼在「草屯人」臉書社團，網友看到後情緒沸騰，有人抱怨「騎腳踏車的時速都不只30公里！」很多人則認為，距該指示牌不遠處才有速限70公里的指示牌，不懂為何會出現速限30公里指示牌？萬一靠近該指示牌才發現，必須急踩煞車大降速，後方若有車輛極易追撞。

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若沒有注意該指示牌而無降速，只要開時速71公里，就會被重罰1萬2000元到3萬6000元，且還會被吊扣牌照半年，應該會有一堆人被扣牌。

主管台14線的公路局南投工務段表示，經查該速限指示牌是疏濬工程施工單位豎立，主要針對疏濬車輛行駛工區道路的速限，施工單位並未向該工務段申請降速，也未申請豎牌，已去電縣府要求撤除該速限牌，並要求在疏濬車輛出入時段，以人工交通維護為優先考量。

南投工務段也表示，台14線雙冬路段扣除學校周邊路段，其餘速限仍是70公里，用路人仍照該路段速限行駛即可。

台14線雙冬光復橋段的速限30公里指示牌後，有疏濬工程施工的告示牌。（圖擷自Google地圖）

南投工務段到現場查看，發現是南投縣府的疏濬工程，相關告示牌在工區道路上。（公路局南投工務段提供）

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