南投市親子輪動場動工 拚11月完工啟用

南投市公所規劃利用國道3號高架橋下閒置空間，設置親子輪動場。（南投市公所提供）

南投市公所規劃利用國道3號高架橋下閒置空間，設置「南投市親子輪動場」，今（23日）舉行動工祈福典禮，市長張嘉哲表示，這不僅是一項遊憩設施的興建，更代表南投市將為孩子與家庭，打造一個國內頂級的運動與休閒空間，預計11月完工啟用。

南投市公所指出，親子輪動場基地，位於國道3號高架橋下華陽路側情人橋入口處旁，將設置滑板、滑板車、滑步車、直排輪等各種輪類運動專屬場地，滿足不同年齡層兒童及青少年的需求，總經費約6000萬元，中央補助約1500萬元，其餘4500萬元由市公所自籌。

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張嘉哲指出，感謝高工局無償提供土地，讓公所能利用高架下的閒置空間設置親子輪動場，不但達到地盡其利目的，也具有遮陽蔽雨特性，停車也相當方便。

張嘉哲強調，這座親子輪動場結合美學與實用設計，營造一個安全、舒適且專業的運動場域，完工後將免費提供市民與親子盡情遊玩，成為充滿律動與歡笑的新地標，讓市民在運動之餘，也能感受城市進步的質感，提升南投市的生活品質。

南投市親子輪動場完工示意圖。（南投市公所提供）

南投市親子輪動場，將設置各種輪類運動專屬場地，此為示意圖。（南投市公所提供）

南投市輪動場興建案，23日舉行開工祈福典禮。（南投市公所提供）

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