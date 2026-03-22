為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 南投縣

    帶動高山觀光 清境攜手梅峰推春季旅遊行程

    2026/03/22 14:52 記者張協昇／南投報導
    清境農場與梅峰農場合作，推春季跨園區旅遊行程，圖為旅客與農場綿羊互動。（圖由清境農場提供）

    清境農場與梅峰農場合作，推春季跨園區旅遊行程，圖為旅客與農場綿羊互動。（圖由清境農場提供）

    南投仁愛鄉清境農場，近期遭網友質疑人氣下滑，惟清境農場強調，清境去年仍穩居全台高山農場遊憩據點之冠，清境農場即日起至3月31日，也攜手位於同一旅遊軸線的台大梅峰農場的「春之饗宴」活動，推出春季限定套裝行程，盼進一步帶動高山觀光旅遊發展。

    清境農場擁有國內獨特的高山牧場風光，曾是國外背包客來台旅遊最愛景點之一，惟近年來因星巴克、紙箱王等指標業者陸續收攤，且因周邊停車場開始收費，引發網友質疑人氣下滑，觀光沒落。惟清境農場表示，去年農場入園達68萬9000人次，且網路溫度計DailyView的輿情分析，顯示清境在去年仍穩居全台高山農場遊憩據點之冠。

    清境農場最近則與台大梅峰農場合作，規劃跨園區旅遊路線，整合清境草原景觀與梅峰春季花卉展演，串聯牧場體驗與花季活動，提供多元旅遊內容。遊客可先在清境農場與馬匹、綿羊互動，再前往梅峰農場欣賞花卉景觀，形成完整春季旅遊動線，甚至可規劃進一步到合歡山健行登山。

    清境農場表示，跨園區合作有助延長旅客停留時間，並帶動周邊產業發展，提升區域觀光效益，活動推出後預約反應熱烈，多數梯次已額滿，顯示春季高山觀光需求持續成長，並未沒落。

    清境農場去年入園達68萬9000人次。（圖由清境農場提供）

    清境農場去年入園達68萬9000人次。（圖由清境農場提供）

    台大梅峰農場春季百花爭妍，每年推出的「春之饗宴」活動，吸引大批遊客前往賞花。（資料照）

    台大梅峰農場春季百花爭妍，每年推出的「春之饗宴」活動，吸引大批遊客前往賞花。（資料照）

    台大梅峰農場鬱金香繽紛亮麗，美不勝收。（資料照）

    台大梅峰農場鬱金香繽紛亮麗，美不勝收。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播